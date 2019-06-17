Португалия: новая программа ограничит цены на аренду жилья

Понедельник, 17 Июнь 2019 Португалия Португалия Португалия Недвижимость

Португалия: новая программа ограничит цены на аренду жилья

В рамках нового закона цены на аренду квартир будут вариьироваться от 200 евро до 1700 евро.

В июле вступит в силу новая правительственная программа доступного жилья. Она направлена на снижение арендной платы. Об этом сообщает издание Portugalnews.

Новый закон был принят в ответ на рост цен на арендуемое жилье в Португалии. В рамках нового закона цены будут ограничены и вариьироваться от 200 евро за Т0 до 1700 евро за квартиру Т5 с пятью спальнями.

Программа определит 308 муниципалитетов в шесть разных категорий. В зависимости от того, сколько в данном округе стоит в среднем квадратный метр, а также в зависимости от стоимости коммунальных услуг. Неудивительно, что самым дорогим муниципалитетом для аренды жилья стал Лиссабон.

Закон вступит в силу 1 июля. Все участвующие в программе арендодатели будут освобождены от налога на арендную плату.

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