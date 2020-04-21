Португалия: новая школа в Лиссабоне

Перед специалистами стояла амбициозная задача – вписать школу в давно застроенный район, а осложнялось это тем, что на площадке для школы уже стоял жилой дом.

Согласно правилам застройки северного района Лиссабона, здания здесь не должны быть выше пяти этажей. Решено было возвести 2 корпуса образовательной организации и соединить их дорожкой, пишет activityedu.ru.

В северном корпусе размещены 12 классов, спортзал и библиотека. Верхний этаж представляет собой многофункциональный зал, предназначенный для проведения мероприятий, здесь же находится крытая игровая площадка. Само здание имеет необычный фасад − на первый взгляд кажется, что в школу попала молния, расколов ее на две части. Такая форма позволила добавить окон и увеличить уровень естественного освещения в классах.

Южный корпус − невысокая постройка, окруженная садом. Здесь расположились детский сад, кабинеты администрации и учительские. Поскольку архитекторы стремились сохранить все деревья, растущие в саду, стены садика приняли вогнутую форму. Вдоль них появились и новые насаждения. Крыша здания выполняет роль детской площадки.