Португалия: новая школа в Лиссабоне

Вторник, 21 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: новая школа в Лиссабоне

Архитектурное бюро ARX (Португалия) построило в самом центре Лиссабона международную школу Redbridge, при которой также открыт детский сад.

Перед специалистами стояла амбициозная задача – вписать школу в давно застроенный район, а осложнялось это тем, что на площадке для школы уже стоял жилой дом.

Согласно правилам застройки северного района Лиссабона, здания здесь не должны быть выше пяти этажей. Решено было возвести 2 корпуса образовательной организации и соединить их дорожкой, пишет activityedu.ru.

В северном корпусе размещены 12 классов, спортзал и библиотека. Верхний этаж представляет собой многофункциональный зал, предназначенный для проведения мероприятий, здесь же находится крытая игровая площадка. Само здание имеет необычный фасад − на первый взгляд кажется, что в школу попала молния, расколов ее на две части. Такая форма позволила добавить окон и увеличить уровень естественного освещения в классах.

Южный корпус − невысокая постройка, окруженная садом. Здесь расположились детский сад, кабинеты администрации и учительские. Поскольку архитекторы стремились сохранить все деревья, растущие в саду, стены садика приняли вогнутую форму. Вдоль них появились и новые насаждения. Крыша здания выполняет роль детской площадки.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)