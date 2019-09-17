Португалия: новая страховка для учеников школ

С начала учебного года, дети, которые ездят в школу на велосипедах, будут получать страховку от школы. Об этом сообщил министр образования страны Тьяго Родригеш.

«С этой недели школьные поездки на велосипедах покрываются школьной страховкой», - сообщил министр журналистам португальских СМИ. Соответствующая поправка к Правилам школьного страхования накануне была опубликована в государственной газете Diario da Republica.

Сообщается, что на предоставлении такой страховки давно настаивали представители португальской Федерации велосипедного спорта. Также с помощью данной меры, минобразования расчитывает побудить молодое поколение чаще использовать кататься на велосипедах.