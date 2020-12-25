Португалия: новая вакцина дает умеренные побочные реакции

Генеральное управление здравоохранения (DGS) опубликовало правила кампании вакцинации против Covid-19, предназначенную для профессионалов системы здравоохранения, с показаниями, характеристиками и методом введения вакцины.

«При вакцинации против Covid-19 Comirnaty должны соблюдаться общие правила вакцинации, содержащиеся в действующем стандарте Национальной программы вакцинации», - информирует DGS.

Вакцина Comirnaty, разработанная лабораториями BioNTech и Pfizer, первой одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам, показана людям с 16 лет и должна вводиться двумя дозами с минимальным интервалом в 21 день.

«Если есть задержка относительно даты, установленной для второй дозы, или из-за каких-либо осложнений, вторая доза не может быть введена, она будет введена как можно скорее», - подчеркивает DGS.

Люди с Covid-19 не были исключены из фазы 3 клинических испытаний вакцины, и в настоящее время нет данных, свидетельствующих о риске для этих людей или об отсутствии эффективности.

Также отмечается, что нет исследований по применению этой вакцины во время беременности, и неизвестно, выделяется ли эта вакцина с грудным молоком, но DGS сообщает, что «если ожидаемые преимущества перевешивают потенциальные риски для женщин, вакцина может быть назначена по рецепту лечащего врача».

Людям с симптомами, указывающими на Covid-19, не следует посещать пункты вакцинации, а следует обратиться в SHS24.

Для вакцинации людей с тяжелым острым заболеванием, с лихорадкой или без нее, необходимо дождаться полного выздоровления, чтобы избежать наложения симптомов болезни с возможными побочными эффектами вакцинации.

Кампания вакцинации против Covid-19 начинается в Португалии 27 декабря, как и в других странах Европейского Союза.

Вакцинация является необязательной, бесплатной и универсальной, ее обеспечивает Национальная служба здравоохранения.