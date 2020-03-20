Португалия: новая жертва Covid-19

Пятница, 20 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: новая жертва Covid-19

Сегодня утром в городе Пасуш де Феррейра от вируса умер 64-летний мужчина.

На данный момент это уже пятая жертва коронавируса в стране. 

Вчера в городе Овар умер 83-летний мужчина, он стал четвертой жертвой. На сегодняшний день в Португалии уже более 800 инфицированных.

Португалия находится в чрезвычайном положении с 00:00 четверга, который будет действовать до 23:59 второго апреля, что предусматривает возможность обязательного и принудительного пребывание граждан дома, а также ограничения на дорожное движение.

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