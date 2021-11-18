Португалия: новое чрезвычайное положение пока не рассматривается

Четверг, 18 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: новое чрезвычайное положение пока не рассматривается

Президент республики Марселу Ребелу де Соуза заявил, что введение нового чрезвычайного положения в стране «не рассматривается».

«Это не вопрос, который возникает в данный момент, учитывая небольшое количество случаев заражения Covid-19 по сравнению с другими фазами пандемии», добавил он.

«Введение ЧП возможно по конституции, даже если Ассамблея Республики распущена, но в данный момент вопрос не включен в повестку», - сообщил Марселу журналистам.

Глава государства напомнил, что с момента прекращения продления чрезвычайного положения страна была далека от пороговых значений, которые он считал «актуальными».

Текущие пороговые значения «очень, очень, очень далеки» от значений пандемии в ее наихудшей фазе, либо по количеству стационарных пациентов в отделениях интенсивной терапии, либо по количеству стационарных пациентов в целом, - отметил президент.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)