Португалия: новое чрезвычайное положение пока не рассматривается

«Это не вопрос, который возникает в данный момент, учитывая небольшое количество случаев заражения Covid-19 по сравнению с другими фазами пандемии», добавил он.

«Введение ЧП возможно по конституции, даже если Ассамблея Республики распущена, но в данный момент вопрос не включен в повестку», - сообщил Марселу журналистам.

Глава государства напомнил, что с момента прекращения продления чрезвычайного положения страна была далека от пороговых значений, которые он считал «актуальными».

Текущие пороговые значения «очень, очень, очень далеки» от значений пандемии в ее наихудшей фазе, либо по количеству стационарных пациентов в отделениях интенсивной терапии, либо по количеству стационарных пациентов в целом, - отметил президент.