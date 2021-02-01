Португалия: новое чрезвычайное положение, старые правила

В течение этих двух недель правительство решило сохранить все ограничения, которые уже были введены. Таким образом, экономика по-прежнему будет в высокой степени связана с ​​закрытыми заведениями и ресторанами, работающими с доставкой или на вынос.

Одной из новостей на этот период является продление приостановки академической деятельности до 5 февраля, которая возобновится 8 февраля в режиме без личного присутствия. Чтобы поддерживать обучение на расстоянии, у исполнительной власти есть 100 000 портативных компьютеров, которые с ноября раздавали учащимся, еще 315 000, которые были приобретены и находятся в пути, обещает Министерство образования.

Правительство также сделало шаг вперед, закрывая границы. Португальцам теперь запрещено выезжать за границу любыми способами, и пограничный контроль в Португалии был восстановлен. Разрешены только важные поездки. Пассажиры, прибывающие в страну, будут подвергнуты принудительному ограничению свободы, «когда это будет оправдано эпидемиологической ситуацией».

Итак, каковы же действующие правила?

- Обязанность находиться дома для большей части страны остается в силе, что означает, что, как правило, португальцы должны оставаться дома.

- Запрещается находиться в общественных местах для отдыха, таких как сады, которые можно посещать, но там нельзя проводить время.

- Режим удаленной работы является обязательным, когда это возможно, и работники, которые должны выезжать на территорию компании, должны иметь удостоверение, выданное работодателем для этой цели.

- Как правило, государственные службы работают только по предварительной записи.

- Аптеки, кабинеты и стоматологи по-прежнему работают.

- Большая часть торговли закрыта, за исключением авторизованных заведений.

- Супермаркеты и гипермаркеты по-прежнему открыты для продажи товаров первой необходимости, а также продуктовые магазины с вместимостью до пяти человек на 100 квадратных метров.

- Учреждения, которым разрешено оставаться открытыми, должны будут закрываться в 20:00 по будням и в 13:00 по выходным.

- В случае супермаркетов, гипермаркетов и небольших продуктовых магазинов они должны будут закрываться в 17.00 по выходным.

- В выходные дни передвижение между муниципалитетами запрещено.

- Продажа или доставка до калитки продуктов в непродовольственных заведениях, например в магазинах одежды, запрещена.

- Рестораны могут работать только на вынос или с доставкой на дом, за исключением тех, которые находятся в торговых центрах, и могут не открыться вообще.

- Продажа или доставка любого напитка, даже кофе, в заведения общественного питания, разрешенные на вынос, запрещены.

- Запрещается находиться и употреблять пищу у дверей, на дорогах общего пользования или в непосредственной близости от заведений общественного питания , например, кафе.

- Все распродажи, рекламные акции и кампании продаж, способствующие перемещению или концентрации людей, запрещены.

Разрешено заниматься отдельными видами спорта на открытом воздухе, но спортивные залы, залы, бассейны и другие спортивные сооружения закрыты.