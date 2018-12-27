Португалия: новое космическое агентство

Четверг, 27 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: новое космическое агентство

Новое космическое агентство Португалии начнет работу в марте 2019 года.

Новое космическое агентство Португалии должно начать работу к марту со штаб-квартирой на острове Санта-Мария, входящем в состав Азорских островов, где должна быть построена база для запуска микро-спутников.

Об этом заявил на этой неделе министр науки Португалии.

Агентство "Космос Португалии" будет запускать небольшие спутники для наблюдения за Землей, а также «способствовать более широкому участию Португалии в европейских программах», и участвовать в инициативах Европейского космического агентства (ESA) и Европейского союза, заявил министр Мануэль Хейтор.

Чиновник также заявил, что он ожидает, что в космической отрасли Португалии будет к 2030 году созданы 1000 новых рабочих мест, а корпоративные инвестиции составят 400 миллионов евро. При этом первые спутники будут запущены с 2021 года. В настоящее время совокупный годовой оборот португальских аэрокосмических компаний составляет около 40 миллионов евро, почти полностью благодаря участию Португалии в проектах ESA.

Официальное объявление о создании португальского космического агентства запланировано на эту неделю в Коимбре.

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