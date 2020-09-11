Португалия: новое муниципальное жилье в Оэйраше

В настоящее время в ведении муниципалитета Оэйраш (Câmara Municipal de Oeiras, CMO) находится около 4 тысяч единиц жилья. Только с начала действия текущего мандата (в 2017 году) силами CMO были отремонтированы и переданы в фонд социального жилья 136 квартир и домов.

Однако согласно переписи, проведенной муниципалитетом, до сих пор в Оэйраше имеются 1.793 семей и отдельных граждан, которые испытывают острую нехватку жилья.

Чтобы решить жилищную проблему, муниципалитет во главе с мэром Изалтину Морайшем в июле с.г. подписал соглашение с Институтом жилищного строительства и городской реабилитации (IHRU), которое предусматривает присоединение Оэйраша к «1º Direito» («Первому праву»). Так называется созданная правительством Программа поддержки доступа к жилью, рассчитанная до 2024 года и призванная покончить с тем, что называется «недостойным жильем» («habitação indigna»).

Также мэр сообщил, что соглашение с государством предусматривает выделение общей суммы в 103,4 млн евро, а именно IHRU предоставит аванс в размере 85,6 млн евро, а остальная часть (17,8 млн евро) поступит из CMO (17,8 млн евро). Из суммы, предоставленной государством (85,6 млн евро), 39,4 миллиона возврату не подлежат, а 46,2 миллиона поступят в Оэйраш в виде субсидированной ссуды, в связи с чем муниципалитет потратит, в общей сложности, порядка 64 млн евро.

Аренда по «контролируемым» ценам

Но, как это происходит в Лиссабоне и других муниципалитетах, Оэйраш намерен выйти за рамки социального жилья и создать меры, которые также охватывают средний класс, бездомных и пожилых людей. Как отмечает Изалтину Морайш, «все больше и больше представителей среднего класса испытывают трудности с арендой домов по рыночным ценам».

В связи с этим муниципалитет Оэйраш намерен построить жилье для «сдачи в аренду по контролируемым ценам семьям - представителям среднего класса и специалистам по временному распределению (например, учителей и полициейских)». Среди других мер, предусмотренных в соглашении - покупка существующих домов для последующей сдачи в аренду, создание социального общежития, домов для бездомных и резиденций для престарелых.

Программа жилья для молодежи

В Оэйраше уже несколько лет действует Программа жилья для молодежи (Programa de Habitação Jovem), ориентированная на людей в возрасте от 18 до 35 лет. Под ее реализацию выделено 26 зданий, в основном, малоквартирных и расположенных в исторических центрах приходов муниципалитета Оэйраш (Paço de Arcos, Barcarena, Dafundo и др.). Из 26 зданий 14 были отремонтированы, в двух проводится ремонт, а 10 ожидают проекта реконструкции. Квартиры распределяются по результатам лотереи. «На данный момент выделено 69 квартир, и следующий розыгрыш, в котором будут участвовать 42 новых квартиры, как ожидается, состоится в середине 2021 года», - сообщает муниципалитет.

«Проекты реализуются, и в течение 2021 года будут запущены новые ремонтно-строительные работы, и я уверен, что в 2022-2023 годах у нас будет много квартир для сдачи в аренду», - заверил Изалтину Морайш.