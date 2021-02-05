Португалия: новое расписание занятий #EstudoEmCasa

Пятница, 05 Февраль 2021 Португалия Португалия

Португалия: новое расписание занятий #EstudoEmCasa

Телевизионные уроки возвращаются на канал RTP Memória.

В связи с пандемией Covid-19, вынуждающей к новому ограничению и последующему закрытию всех школьных мероприятий, телешкола на RTP Memória вернулась, чтобы ученики могли учиться дома.

В новом «сезоне» уроки начинаются в 9 утра и заканчиваются раньше, чем год назад: в 16:30. Младшие классы занимают первые блоки, а занятия старших начинаются позже.

Обратите внимание, что есть две еженедельные группы: одна посвящена младшим и средним классам (ЕВ1, ЕВ2, ЕВ3), а другая - старшим школьникам.

По этой ссылке вы можете подробно увидеть оба расписания, а также расположение уроков по предметам и годам обучения.

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