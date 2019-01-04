Португалия: новое в погашении банковского кредита

В частности, документ предписывает, что передача объекта недвижимости должна означать автоматическое погашение банковского кредита, взятого для его приобретения.

Напомним, что сегодня человек может остаться без квартиры или дома и должен будет еще выплачивать часть долга.

Согласно действующему закону, т.н. dação em cumprimento может не погасить всю задолженность перед банком. Это связано с тем, что банки проводят переоценку для определения обновленной рыночной стоимости недвижимости. Если определяемая в результате этого сумма - меньше, чем запрошенный кредит, то человек останется без дома и все равно должен будет выплатить остаток (remanescente). Данная ситуация возникает в основном во времена кризиса, при девальвации цен на недвижимость - это имело место в Португалии в годы «тройки».

Предложение «Левого блока» также предусматривает реквизицию (вид экспроприации.- Прим.) у домовладельцев «жилищ, которые были неоправданно покинуты, заброшены, разрушены или находятся в руинах». В этом случае органы государственной власти либо органы местного самоуправления могут произвести принудительное изъятие квартиры или дома у собственника для реального использования его в качестве жилья.

Также законопроект ВЕ устанавливает невозможность описи и конфискации (т.н. impenhorabilidade) недвижимости, которая является основным жильем, для погашения долгов по налогам или отчислениям В настоящее время законодательство уже запрещает продажу casa penhorada, но не предотвращает ситуацию с penhora.

Основной закон о жилье в версии BE также гласит, что «покупка жилья и зданий не может служить средством приобретения прав на жительство, гражданство или пребывание в Португалии». Таким образом, в случае одобрения законопроекта будет покончено с получением «золотых виз» в результате приобретения недвижимости. (Кроме того, у BE есть автономный законопроект, предлагающий устранение режима«золотых виз»).

Также BE напоминает, что жилье является правом, закрепленным в Конституции, и выступает за создание Национальной жилищной службы (serviço nacional de habitação, SNH) - своего рода аналога Национальной службы здравоохранения (SNS). «Государство поощряет и гарантирует доступ к жилью всем гражданам посредством SNH, обеспечивающей государственный жилищный фонд ресурсами, необходимыми для выполнения его функций и задач», - говорится в документе.

Педру Соареш, депутат BE и президент парламентского комитета по окружающей среде, территориальному планированию, децентрализации, местной власти и жилищному строительству, подчеркивает, что в Португалии «доля предложения государственного жилья составляет всего 2%, что намного ниже, чем в остальной Европе». «Никто не допустил бы, чтобы у нас было 2% государственного предложения в области здравоохранения или образования», - добавил парламетарий, отметив, что жилье является фундаментальным правом, которое полностью зависит от рынка, учитывая «полную неспособность государства вмешиваться напрямую».

Отметим, что проекты Основного Закона о жилье ВЕ, а также PS и PCP переданы в Ассамблею Республики. Обсуждение и голосование по трем текстам состоится уже в первую неделю января.