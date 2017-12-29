Португалия: новое в пособиях по безработице

Пятница, 29 Декабрь 2017 Португалия Португалия

Португалия: новое в пособиях по безработице

Хорошая новость для получателей пособий по безработице.

С нового года эта социальная выплата уже не будет сокращаться на 10% спустя 180 дней после начала выплаты. По данным правительства, в январе эта мера обойдется в 40 млн евро и охватит 91 тысячу бенефициаров.

Также благодаря 1,8%-ной индексации IAS до 428,9 евро будут увеличены минимальный и максимальный размер пособия по безработице, до 428,9 и 1.072,25 евро, соответственно.

Кроме того, ввиду индексации IAS также увеличится социальное пособие по безработице (subsídio social de desemprego), предназначенное для тех, кто уже исчерпал срок получения обычного пособия по безработице или не отвечает всем требованиям для его получения: до 428,9 евро для бенефициаров, имеющих семью, и 343 евро для бенефициаров, которые живут одни.

Последние новости

    • Турагентство Port Travel: на новом месте и с новыми предложениями

      Тема авиапутешествий и приобретения дешевых авиабилетов интересует многих, о чем мы и решили поговорить с руководителем турагентства PortTravel Алексеем Гриненко, тем более нашелся повод – открытие нового офиса агентства.

      Подробнее

    • «СЛОВО» № 722. Январь 2018 г.

      Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 722. Январь 2018 г.

      Подробнее

    • В Испании умерла единственная дочь диктатора Франко

      В Мадриде на 92-м году скончалась единственная дочь испанского диктатора Франсиско Франко - Мария дель Кармен Франко и Поло.

      Подробнее

    • Испания: рекорд по числу иностранных туристов

      Поток туристов из РФ в Испанию вырос в ноябре на 25% по сравнению с показателем 2016 года.

      Подробнее

    • Итальянская фирма отсудила у Apple права на имя Стива Джобса

      Итальянский производитель одежды выиграл у Apple судебный спор за право использовать имя Стива Джобса.

      Подробнее

    • Президент Италии распустил парламент

      Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ о роспуске парламента республики.

      Подробнее

    • Apple извинилась за намеренное замедление работы старых iPhone

      После жалоб пользователей компания Apple призналась, что намеренно тормозила работу старых моделей iPhone.

      Подробнее

    • Молодые европейцы рассказали, куда хотят поехать в 2018-м

      По данным исследования сайта, Италия и Исландия станут самыми популярными у студентов местами отдыха в следующем году.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!