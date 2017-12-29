Португалия: новое в пособиях по безработице

С нового года эта социальная выплата уже не будет сокращаться на 10% спустя 180 дней после начала выплаты. По данным правительства, в январе эта мера обойдется в 40 млн евро и охватит 91 тысячу бенефициаров.

Также благодаря 1,8%-ной индексации IAS до 428,9 евро будут увеличены минимальный и максимальный размер пособия по безработице, до 428,9 и 1.072,25 евро, соответственно.

Кроме того, ввиду индексации IAS также увеличится социальное пособие по безработице (subsídio social de desemprego), предназначенное для тех, кто уже исчерпал срок получения обычного пособия по безработице или не отвечает всем требованиям для его получения: до 428,9 евро для бенефициаров, имеющих семью, и 343 евро для бенефициаров, которые живут одни.