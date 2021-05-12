Португалия: новшества касательно автомобилей для коммерческих перевозок

Документ определяет отмену - с 1 июля с.г. - освобождения от уплаты налога на транспортные средства (Imposto Sobre Veículos, ISV) при покупке коммерческих фургонов, а также отмену уплаты единого дорожного налога (IUC) в 50%-ном размере для транспортных средств категории D, имеющих разрешение или лицензию на перевозку крупных объектов. То есть вышеуказанные транспортные средства категории D будут платить IUC полностью, а не только половину суммы.

Напомним, что освобождение от ISV распространялось на легкие автомобили для коммерческих перевозок (automóveis ligeiros de mercadorias), с открытым кузовом, без кузова или с закрытым кузовом, у которых нет кабины, интегрированной в кузов, с полной массой 3500 кг, без полного привода.

Правительство обосновало свое решение тем, что «эти автомобили имели необоснованные налоговые льготы, противоречащие экологическим принципам, и допускали злоупотребления».

Вместе с тем, как пояснил агентству Lusa официальный источник в Министерстве финансов, «для вышеуказанных автомобилей сохранится частичное освобождение от ISV – на 90%, т.е. ISV, который нужно будет уплатить, составить только 10% от полной суммы.

Согласно официальному источнику Минфина, в 2019 году в Португалии было продано 4.162 автомобиля с характеристиками, аналогичными тем транспортным средствам, которые теперь будет платить 10% от ISV.

Только машины скорой помощи и автомобили для перевозки раненых или больных по-прежнему будут пользоваться полным освобождением от ISV.

Ассоциации – критикуют

Национальная автомобильная отраслевая ассоциация (ARAN) отреагировала «резко негативно» на прекращение действия освобождения ISV для коммерческих фургонов и IUC для категории D, подчеркнув, что «это усугубляет трудности сектора».

В свою очередь, Ассоциация автомобильной торговли Португалии (ACAP) критикует принятые меры, заявляя, что считает их «непонятными и неуместными во времена кризиса». Как отметил Генеральный секретарь ACAP Элдер Педру, «эти автомобили покупают, прежде всего, компании, у которых теперь будет еще одна статья расходов».

«Освобождение от ISV существует уже девять лет, почему же прекращать его в 2021 году, году серьезного кризиса для компаний? По нашему мнению, это не имеет смысла, и именно это мнение мы передали в Министерство финансов», - заявил Элдер Педру радиостанции TSF.

Кроме того, часть коммерческих фургонов производится в Португалии, что может напрямую повлиять на положение других компаний, утверждает он. «Важно то, что самые продаваемые автомобили в этом сегменте производятся в Португалии, и на эти автомобили в настоящее время приходится около 11% коммерческих продаж», - отмечает глава ARAN.

Национальная ассоциация торговых и авторемонтных компаний (ANECRA) заявила, что «глубоко сожалеет» об окончании освобождения от ISV и что решение правительства усугубляет «деликатную» ситуацию в автомобильном секторе.

«Когда автомобильный сектор, находящийся в затяжном экономическом кризисе, ждал мер, поддерживающих возобновление деятельности, правительство решило еще больше усугубить деликатную ситуацию, в которой оказались компании, добавив совершенно неожиданные трудности», - говорится в сообщении Ассоциации, направленном в СМИ.

ANECRA полагает, что правительство должно «обратить внимание на важность, которую автомобильный сектор играет в экономике», поскольку это «один из секторов, который больше всего пострадал от пандемии».