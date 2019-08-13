Португалия: новые Espaços de Cidadão

Вторник, 13 Август 2019 Португалия Португалия

Португалия: новые Espaços de Cidadão

Продлить действие Cartao cidadão граждане Португалии в возрасте старше 25 лет теперь смогут в 70 Espaços Cidadão.

Продлить национальной удостоверение личности (Cartao cidadão) граждане Португалии в возрасте старше 25 лет теперь смогут в 70 Espaços Cidadão, расположенных  в 21 муниципалитете по всей стране.

В заявлении канцелярии Министра по административной реформе Португалии говорится, что  данная мера была впервые введена с 20 мая в столичном районе Лиссабона, а позднее была распространена на Алгарве и район Порту, пишет ТАСС.

В заявлении говорится, что госсекретарь по вопросам правосудия Анабела Педросо отметила, что эта мера направлена на то, «чтобы гражданам не приходилось ездить в крупные городские центры для работы с документацией». Эта услуга является одной из 12, которые входят в "Комплект для эмигрантов", который теперь доступен на веб-портале www.eportugal.gov.pt и услуги которого предлагаются в 594 государственных заведениях, включая 157 отделов поддержки эмигрантов, а также офисы местного совета и муниципальные учреждения.

"Комплект" включает в себя другие услуги, такие как запросы о выдаче справки о несудимости, изменение адреса проживания гражданина, услуги, связанные с оформлением имущества, такие как доступ к реестру имущества и зданий, запрос или перевод пенсий, переоформление водительских прав и доступ к сертификатам авторегистра.

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