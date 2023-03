Португалия: новые европейские рейсы в Порту

Для желающих отправиться в перечисленные страны будут доступны Рейкьявик (Исландия), Рига (Латвия), Осло (Норвегия), Копенгаген (Дания) и Вена (Австрия), добавил президент Turismo do Porto and North of Portugal.

Луиш Педру Мартинш утверждает, что «2023 год может стать рекордным по количеству компаний, летающих в аэропорт Франсишку Са Карнейру».

«Это увеличение количества компаний указывает на то, что 2023-й также может стать рекордным годом по количеству гостей и ночевок. Надеюсь, он и дальше будет прибыльным», - добавил он.

Austrian Airlines стартует 1 апреля и будет выполнять три рейса в неделю, Icelandic Play стартует 6 апреля с двумя рейсами.

За этим последует 1 мая латвийский рейс в Ригу с двумя частотами, 22 и 23 июня, и Norwegian планирует выполнять рейсы из Осло и Копенгагена в Порту два раза в неделю.

Scandinavian Airlines также планирует выполнять рейсы в датскую столицу два раза в неделю, но с 1 сентября.