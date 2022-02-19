Португалия: новые меры по борьбе с пандемией
17 февраля Совет министров принял новые правила поведения для организаций и граждан.
Решение, среди прочих мер, прекращает изоляцию для рискованных контактов.
Изоляция остается только для положительных случаев.
Отменены, в частности, ограничения вместимости, а рестораны и клубы снова могут работать с бесплатным входом.
Меры по борьбе с пандемией, которые были отменены 17 февраля:
- сдерживание опасных контактов;
- рекомендации по удаленной работе;
- ограничения вместимости в торговых заведениях;
- требование цифрового сертификата, за исключением пограничного контроля;
- требование отрицательного теста для доступа к крупным мероприятиям, спортивным объектам, барам и клубам.
Меры, которые остаются:
- требование об отрицательном тесте, за исключением свидетельства о 3-й дозе или выздоровлении, для посещений на дому и пациентов, госпитализированных в медицинские учреждения;
- использование маски во внутренних помещениях, где они требуются в настоящее время.