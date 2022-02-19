Португалия: новые меры по борьбе с пандемией

Решение, среди прочих мер, прекращает изоляцию для рискованных контактов.

Изоляция остается только для положительных случаев.

Отменены, в частности, ограничения вместимости, а рестораны и клубы снова могут работать с бесплатным входом.

Меры по борьбе с пандемией, которые были отменены 17 февраля:

- сдерживание опасных контактов;

- рекомендации по удаленной работе;

- ограничения вместимости в торговых заведениях;

- требование цифрового сертификата, за исключением пограничного контроля;

- требование отрицательного теста для доступа к крупным мероприятиям, спортивным объектам, барам и клубам.

Меры, которые остаются:

- требование об отрицательном тесте, за исключением свидетельства о 3-й дозе или выздоровлении, для посещений на дому и пациентов, госпитализированных в медицинские учреждения;

- использование маски во внутренних помещениях, где они требуются в настоящее время.