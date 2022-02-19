Португалия: новые меры по борьбе с пандемией

Суббота, 19 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия: новые меры по борьбе с пандемией

17 февраля Совет министров принял новые правила поведения для организаций и граждан.

Решение, среди прочих мер, прекращает изоляцию для рискованных контактов.

Изоляция остается только для положительных случаев.

Отменены, в частности, ограничения вместимости, а рестораны и клубы снова могут работать с бесплатным входом.

Меры по борьбе с пандемией, которые были отменены 17 февраля:
- сдерживание опасных контактов;
- рекомендации по удаленной работе;
- ограничения вместимости в торговых заведениях;
- требование цифрового сертификата, за исключением пограничного контроля;
- требование отрицательного теста для доступа к крупным мероприятиям, спортивным объектам, барам и клубам.

Меры, которые остаются:
- требование об отрицательном тесте, за исключением свидетельства о 3-й дозе или выздоровлении, для посещений на дому и пациентов, госпитализированных в медицинские учреждения;
- использование маски во внутренних помещениях, где они требуются в настоящее время.

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