Португалия: новые номерные знаки и запрещенные комбинации

С тех пор среди некоторых автомобилистов, желающих непременно перейти на «свежую» серию, начался настоящий бум, невзирая даже на пандемию короновируса.

Однако не все знают, что у нововведения есть свои ограничения, и тот, кто хочет поменять номерной знак, должен учесть некоторые аспекты.

Чтобы развеять сомнения автомобилистов, Ассоциация по защите прав потребителей Deco представила ряд разъяснений.

Почему изменился формат номерных знаков? Португалия - единственная страна из 27 государств - членов Европейского Союза, на постоянных регистрационных знаках которой до недавних пор (а именно до 3 марта 2020 г.) указывался месяц и год регистрации транспортного средства (только в Италии также возможно указать год (но не месяц!) регистрации). Такая ситуация зачастую порождала неправильные интерпретации со стороны органов дорожной инспекции на европейском уровне, поскольку некоторые страны используют указание месяца и года на номерной табличке (chapa) для обозначения крайнего срока действия номерного знака, когда речь идет о временных или экспортных matrículas.

Таким образом, новый формат позволяют привести модель португальского автомобильного номерного знака в соответствие с моделями большинства других государств - членов ЕС.

Кроме того, данное изменение позволяет единообразить характеристики номерных знаков мотоциклов/мопедов и других транспортных средств. По аналогии с регистрационным номером автомобиля, в номерной знак мотоцикла/мопеда добавляется голубая зона с символом Евросоюза и опознавательным знаком государства, в котором он зарегистрирован (буква «P»). Таким образом, это облегчает циркуляцию мотоциклов/мопедов за пределами национальной территории.

Как выглядит новая модель?

Если коротко – то новые регистрационные знаки имеют очень простой дизайн, несут меньше информации по сравнению с прежними и более приближены к аналогам, принятым в других странах ЕС. А теперь поподробнее.

1. Новый формат включает две группы букв по бокам и двузначное число в центре (к примеру, АА 08 АМ). Напомним, что в предыдущей серии, запущенной в 2005 году, знаки состояли из двух букв в центре и четырех цифр с двух сторон, в виде двузначных чисел c каждой стороны (к примеру, 42-SM-43).

2. Если раньше группы «цифры/буквы» и «буквы/цифры» были разделены дефисами (к примеру, 99-ZZ-99), то теперь этих черточек нет, и группы символов разделены просто пробелами. При этом крайне важно соблюсти расстояние, которое между группами букв/цифр и цифр/букв должно составлять строго 20 мм, а между символами в одной и той же группе - 10 мм.

3. Другое важное изменение связано с отменой в новой модели года и месяца регистрации транспортного средства и вертикальной желтой полосы.

4. В свою очередь, вертикальная синяя полоса слева с опознавательным символом Португалии (буква «P»), а также изображение 12 звезд Европейского Союза остались без изменений.

5. Новые таблички должны, как и прежде, соответствовать модели, утвержденной Институтом мобильности и транспорта (IMT). Так, высота символов не может быть меньше 60 мм. Фон должен быть белым, а буквы, цифры и периферийная рамка – черными. Табличка должна быть покрыта слоем светоотражающего материала.

Когда новый формат – обязателен?

Как поясняет Deco, необходимо заменить номерной знак старого формата на новый ТОЛЬКО в случае автомобилей, зарегистрированных с 3 марта 2020 г. Что касается номеров из предыдущих серий, если водителям необходимо их заменить, они могут выбрать прежний или нынешний формат по «эстетическим соображениям».

Существует ли какой-либо стандарт, которому должны следовать изготовители новых номерных знаков?

Да, они должны строго следовать требованиям Decreto-Lei n.º 2/2020 de 14 de janeiro, где формат нового знака представлен с точностью до миллиметра. Поэтому будьте внимательны и выбирайте только сертифицированную мастерскую, которая следует утвержденным мерам, иначе вы рискуете заплатить штраф от 120 до 600 евро и не пройти техосмотр, предупреждает Deco. Поскольку, согласно приложению к ст. 5 Decreto-Lei n.º 144/2012, если регистрационный знак не соответствует принятым правилам, это является основанием для непрохождения ТО.

Какие буквенные комбинации возможны и запрещены?

Новая серия позволяет создавать комбинации символов, которые впервые будут включать буквы латинского алфвита Y (ипсилон), K (капа) и W (дуплу вэ, или вэ добраду), которые в Португалии, как правило, употребляются в словах иностранного происхождения, а в общей сложности обеспечивает 28 миллионов возможных комбинаций. (Для сравнения: предыдущая серия регистрационных знаков, запущенная в 2005 году, охватила чуть более 5 миллионов автомобилей.) Но разрешены к использованию будут далеко не все.

IMT с самого начала указал, что новый метод, используемый при составлении номерных знаков, «позволяет формирование нецензурных слов и «вредоносных» комбинаций слов - оскорбительных и нежелательных», которые будут запрещены. Априори исключаются такие слова, как «rabo» («зад») и «pila» («член»), но отвергаются и «невинные» комбинации, такие как «rato» («мышь»), «pato» («утка»), «peru» («индейка»), «bola» («мяч»), «bolo» («торт») и другие.

Кроме того, алгоритм, отвечающий за создание новых регистрационных знаков, запрограммирован таким образом, чтобы предотвратить одновременное использование гласных в конце первого и второго набора букв, и исключение возможно только тогда, когда в любой из двух групп есть повторяющаяся гласная.

Также, принимая во внимание размер интервалов между группами символов, при изготовлении табличек было обнаружено, что некоторые комбинации нового формата, которые включают более чем одну «широкую» букву (к примеру, «M»), не будут иметь достаточно места для написания.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

• Согласно IMT, чести размещения последнего регистрационного знака, изготовленного в предыдущем формате (99-ZZ-99), и первого знака в новом формате (AA 01 AA) удостоились электромобили. А исходный номер новой серии (AA 00 AA) IMT решил сохранить себе «на память».

• По оценкам, максимально возможное время использования новой модели составляет, по крайней мере, 45 лет – и это уже с учетом исключения комбинаций, которые могут образовывать непристойные или неприемлемые слова или аббревиатуры. Кроме того, новая модель позволяет в будущем при необходимости рассмотреть возможность включения в центральную группу символов не двух, а трех цифр.

• По данным PSP, из-за различных проблем с табличками регистрационными знаками (несоблюдение всех требуемых размеров и интервалов между символами) в этом году были оштрафованы более 2.200 водителей.