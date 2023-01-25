Португалия: новые ограничения скорости в Лиссабоне

Новые ограничения скорости были установлены на Segunda Circular в Лиссабоне, особенно на участке рядом с Высшей школой социальных коммуникаций (ESCS), где максимальная скорость была изменена до 60 км/ч.

«Ограничение скорости на участке Второй кольцевой дороги, рядом с ESCS (направление IC19 - Бенфика), было изменено в начале декабря 2022 года с 50 км/час до 60 км/час», - указано в сообщении муниципалитета.

Изменение произошло после «технического анализа», проведенного аудитором по безопасности дорожного движения в рамках мониторинга дорог, «где были предусмотрены максимальные скорости движения, особенно на участках с более серьезными авариями».

Эти поправки имеют «принцип обеспечения баланса между аварийностью и ограничениями скорости, установленными для дорог, с учетом их характеристик и района, в котором они расположены».

В июне 2022 года в Лиссабоне был установлен 41 новый радар, и, в частности, на этом участке Второй кольцевой дороги контролировалась максимальная скорость в обоих направлениях.