Португалия: новые ограничительные меры в Лиссабоне

В столичном регионе, включающем в себя 18 муниципалитетов, с этой недели начали действовать новые ограничительные меры. Они более жесткие по сравнению с другими регионами страны и связаны с всплеском заболевания коронавирусом в большом Лиссабоне.

Сообщается, что полицейские не будут закрывать глаза на нарушения ограничительных мер, теперь на жителей муниципалитета будут накладываться соответствующие штрафы. При этом, полицейских, патрулирующих улицы, станет больше.

Согласно указу правительства, опубликованному в государственной газете Diário da República, в столичном регионе запрещено собираться группой более 10 человек (если они не проживают в одном домохозяйстве). В остальных регионах страны допускается скопления людей до 20 человек.

Кроме этого, все коммерческие заведения должны закрываться до 8 часов вечера. Исключения составляют рестораны. Продажа алкогольных напитков на автозаправочных станциях и подобных зонах обслуживания (кроме специализированных магазинов, имеющих лицензию) будет запрещена.

Правила охватывают 18 муниципалитетов большого Лиссабона. Это муниципалитеты Lisboa, Oeiras, Amadora, Odivelas, Loures, Vila Franca de Xira, Mafra, Sintra, Cascais, Sesimbra, Setúbal, Palmela, Montijo, Alcochete, Moita, Barreiro, Seixal и Almada. В общей сложности здесь проживает 2.8 млн человек.