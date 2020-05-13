Португалия: новые поправки к закону о гражданстве

Закон о гражданстве (Lei da Nacionalidade), который уже претерпевал множество поправок, может снова изменится. Левая партия PS (O Partido Socialista) внесла в парламент поправки к закону, упрощающие получение гражданства для детей иммигрантов. Дети иммигрантов которые были рождены на территории страны, смогут иметь право на гражданство уже через год после рождеия. Поправки пока не вступили в законную силу. Об этом сообщает издание Público.

Кроме этого, гражданство будет возвращено африканцам из бывших португальских колоний, которые потеряли его в 1975 году из-за того, что долгое время не проживали в стране.

Напомним, согласно закону, дети иностранцев, проживающих в Португалии в течение не менее 2 лет (ранее - минимум 5 лет), будут «автоматически» считаться португальцами по происхождению (portugueses de origem), если только они не заявят, что не хотят быть португальцами.

В свою очередь, родители детей - portugueses de origem также смогут получить доступ к португальскому гражданству при условии, что они прожили в Португалии не менее пяти лет независимо от легального статуса (т.н. via da ascendência).