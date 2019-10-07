Португалия: новые поправки к жилищному закону

Понедельник, 07 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: новые поправки к жилищному закону

Таким образом чиновники пытаются отрегулировать рынок жилья.

Накануне вступили в силу поправки к жилищному закону (Lei de Bases da Habitacao). Таким образом чиновники пытаются отрегулировать рынок жилья и решить проблему постоянно растующей цены за аренду. Сообщается, что поправки отразятся в бюжете на 2020-й год.

Новый закон обязывает государство восстанавливать общественные здания и размещать их в качестве объектов аренды, таким образом обеспечивая доступное жилье для жителей города. Также, теперь владельцев жилых зданий, которые «не используют жилье постоянно в силу личных причин» будут штрафовать.

Однако, по мнению активистов и общественников, чиновники далеки от решения проблемы, так как на сегодняшний день около 98% рынка жилья находится в частных руках, остальные 2% является государственным жильем.

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