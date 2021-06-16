Португалия: новые правила блокирования банковских счетов

Они касаются порядка проведения банками блокирования счетов клиентов, имеющих долги перед налоговыми органами (penhoras fiscais dos depósitos).

Новые правила не позволяют банковским учреждениям блокировать весь остаток, имеющийся на счету (saldo).

Таким образом, со следующего года, когда банковское учреждение будет уведомлено налоговыми органами (AT) об обязанности наложить арест на депозит, оно сможет удержать только сумму, необходимую для погашения долга, а не блокировать весь остаток на счету.

Благодаря данному изменению в Налоговом процессуальном кодексе АТ будут уведомлять банки о блокировании счетов посредством цифровых средств - по «электронному фискальному адресу» банка или на его «зарезервированной площадке» на Финансовом портале, а также могут запрашивать информацию и уведомлять банки через Электронную платформу регистрации и передачи циркулярных сообщений Центробанка Португалии.

Уведомляя о блокировании, налоговые органы должны определить «максимальный лимит, подлежащий penhora» у того или иного налогоплательщика, и указать, что депозитированные на счету суммы «до данного лимита» будут недоступны (за исключением некоторых обстоятельств) на срок начиная с даты ареста до одного года; при этом данный период может быть продлен налоговиками, чтобы обеспечить полную выплату долга.

Поскольку налогоплательщик может быть объектом взыскания по одному и тому же долгу одновременно в нескольких банках, у финансовых учреждений есть 5 дней, «отсчитываемых с даты penhora», чтобы отправить в АТ уведомление с указанием «арестованного остатка и счетов – объекта penhora» либо отсутствии или невозможности ареста счета или остатка на нем».

После этого, если арестованной суммы уже достаточно для погашения долга, у АТ есть еще 5 дней для снятия ненужных арестов; либо налоговики могут снизить «потолок» блокирований на различных счетах, если таким образом можно погасить долг.

В то же время, компьютерная система AT «запрограммирована на работу с учетом долговых обязательств», поэтому чем меньше сумма долга, тем меньше максимальное количество арестов, запрашиваемых одновременно.

Если банк не передаст заявленные АТ суммы, то с него самого взыскиваются суммы депозита, а также дополнительные издержки и расходы.

Также новый закон ускоряет снятие ареста сразу после выплаты долга.