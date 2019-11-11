Португалия: новые правила для Alojamento Local

На днях вступают в силу новые правила, регулирующие количество квартир для туристов в Лиссабоне (так называемое Alojamento local).

Текст документа уже был опубликован государственной газетой Diário da República. Новые правила определят «зоны сдерживания» в столице. Согласно документу, к ним относятся все районы, в которых количество квартир для туристов составляет 20% или более от общего количества жилья. Регистрировать новые квартиры для туристов в этих районах будет запрещено. В первую очередь речь идёт районах, расположенных в историческом центре Лиссабона.

Тем не менее, в новых правилах существуют исключения. Их будут делать для владельцев пустующих зданий, которые отреставрировали помещения. При этом речь идет о зданиях, которые пустовали более трёх лет.

Закон также устанавливает «относительные зоны сдерживания», в которых можно будет зарегистрировать лишь ограниченное количество квартир для туристов.