Португалия: новые правила для Alojamento Local

Понедельник, 11 Ноябрь 2019 Португалия Португалия Португалия Недвижимость

Португалия: новые правила для Alojamento Local

Закон регулирует количество квартир для туристов в Лиссабоне.

На днях вступают в силу новые правила, регулирующие количество квартир для туристов в Лиссабоне (так называемое Alojamento local).

Текст документа уже был опубликован государственной газетой  Diário da República. Новые правила определят «зоны сдерживания» в столице. Согласно документу, к ним относятся все районы, в которых количество квартир для туристов составляет 20% или более от общего количества жилья. Регистрировать новые квартиры для туристов в этих районах будет запрещено. В первую очередь речь идёт районах, расположенных в историческом центре Лиссабона.

Тем не менее, в новых правилах существуют исключения. Их будут делать для владельцев пустующих зданий, которые отреставрировали помещения. При этом речь идет о зданиях, которые пустовали более трёх лет.

Закон также устанавливает «относительные зоны сдерживания», в которых можно будет зарегистрировать лишь ограниченное количество квартир для туристов. 

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