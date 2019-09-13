Португалия: новые правила для бансковских карт

Пятница, 13 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: новые правила для бансковских карт

Нововведение связано с директивой ЕС.

С этой недели вступают в силу новые правила пользования бансковскими картами. Платежи больше не будут осуществляться с помощью магнитной полосы кредитной или дебетовой карты. Об этом сообщает издание JornalI.

Теперь платежи могут быть проведены только через чип. Исключения составляют различные виды предоплаченных карт, например, карта питания, такими картами можно будет оплачивать покупки как прежде. Нововведение связано с директивой ЕС, направленной на усиление мер финансовой безопасности граждан.

Кроме этого, перестают существовать специальные карты с кодами (cartões matriz) для оплаты через интернет. До настоящего момента было достаточно ввести код подтверждения на сайте или через приложение. Теперь банк сам будет генерировать и отправлять код для верификации платежа.

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