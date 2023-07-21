Португалия: новые правила для кемпинга и автодомов в Алгарве

Пятница, 21 Июль 2023 Португалия Португалия

Португалия: новые правила для кемпинга и автодомов в Алгарве

Муниципальное собрание Фару утвердило новые правила для караванинга в муниципалитете.

Водители автодомов считают новые правила «неконституционными» и «дискриминационными».

Документ, по словам муниципалитета Фару, был подготовлен с целью регулирования деятельности и предотвращения так называемой неформальной концентрации этих транспортных средств.

В настоящее время автодома встречаются по всему муниципалитету, принося некоторые негативные последствия, не гарантируют основных условий гигиены и наносят ущерб, например, связанным с базовой санитарией.

Длительные парковки автодомов в одних и тех же неприспособленных местах способствуют деградации и даже разрушению общественных объектов.

Было определено, что для этой деятельности будут выделены специальные места.

На данный момент в муниципалитете находится кемпинг-парк Прайя-де-Фару, и новые места могут быть лицензированы муниципалитетом, в том числе зоны обслуживания автодомов (места, где транспортные средства могут оставаться не более 72 часов, для выполнения действий, связанных с их очисткой и обслуживанием).

Также установлены правила поведения для владельцев автодомов, а также для тех, кто осуществляет надзор за зонами обслуживания. Наличие внутреннего распорядка в этих местах является обязательным, и они будут подлежать надзору со стороны административных и полицейских органов, в том числе самого муниципалитета.

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