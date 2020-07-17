Португалия: новые правила для получения водительских прав

Напомним, что автошколы возобновили деятельность в условиях пандемии 18 мая согласно Despacho n.º 5546/2020, de 16 de maio. Однако в настоящее время «возникла необходимость внести некоторые изменения с учетом последних событий в области эпидемиологического развития в столичном регионе Лиссабона, в том числе объявления ситуация бедствия и непредвиденных обстоятельств в некоторых населенных пунктах», говорится в преамбуле Despacho n.º 7254-A/2020, который представляет собой первую поправку к предыдущему документу (Despacho n.º 5546/2020, de 16 de maio), конкретнее — к статьям 1.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.4, 3.5, 3.8, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 и 4.11.

Предусмотренные изменения распространяются на всю территорию страны (материковая часть и острова), за исключением изложенного в п. 9 ниже.

Среди новых мер, согласно новому Приказу:

1. Обеспечение осведомленности всех лиц, участвующих в преподавании, экзаменах и обучении, о том, что они должны соблюдать физическую дистанцию не менее 2 метров.

2. Размещение перегородок между обслуживающим лицом и посетителями либо, в качестве альтернативы – обеспечение рекомендуемого физического расстояния не менее 2 метров.

3. Разрешено использование комнаты ожидания, обеспечивающей физическое расстояние не менее 2 м, при этом в помещении необходимо часто проводить гигиеническую уборку.

4. Кандидаты в водители и учащиеся должны ожидать начала обучения за пределами помещения или в комнате ожидания, соблюдая рекомендованную физическую дистанцию не менее 2 метров.

5. В учебной аудитории должно быть обеспечено рекомендуемое физическое расстояние не менее 2 м.

6. Кандидаты должны ожидать вызова на экзамен в комнате ожидания, соблюдая рекомендованную физическую дистанцию.

7. В экзаменационной комнате должно быть обеспечено физическое расстояние не менее 2 метров.

8. Должна быть обеспечена гигиена сидений между использованиями.

9. Во время практического обучения в автомобиле могут находиться не более трех человек, а во время практического экзамента – не более четырех человек. В то же время, это правило не распространяется на автошколы, учебные центры и экзаменационные центры в населенных пунктах, где были объявлены ситуация бедствия и непредвиденных обстоятельств и где по-прежнему действуют первоначальные положения пункта 4.5 Приказа № 5546/2020 от 16 мая: «Во время практического обучения внутри транспортного средства могут находиться только один кандидат и один инструктор, а во время практического экзамена - один кандидат в водители, один экзаменатор и один инструктор (на заднем сиденьи)».

10. Во время обучения, практических занятий или экзаменов предпочтение следует отдавать открывающимся окнам. При необходимости система вентиляции автомобиля должна быть включена в режиме вытяжки, а не рециркуляции воздуха.

11. В коммуникационном оборудовании должны применяться персональные наушники, при этом одни и те же устройства не могут использоваться кандидатом-водителем и инструктором и/или экзаменатором и могут быть заменены акустической системой автомобиля.