Португалия: новые правила курения

Понедельник, 02 Январь 2023 Португалия Португалия

Португалия: новые правила курения

Курение будет разрешено только в ресторанах, барах и клубах с площадью не менее 100 кв. м и минимальной высотой потолка в три метра.

Закон 154/2022 министерств экономики, моря и здравоохранения, опубликованный 2 июня, вступает в силу 1 января 2023.

«В заведениях общественного питания или питейных заведениях, в том числе с помещениями, предназначенными для танцев, могут быть устроены места, где разрешено курение для посетителей, при условии, что эти заведения имеют площадь для посетителей, равную или превышающую 100 кв. м, и минимальная высота потолков 3 метра», - говорится в сообщении.

Постановление также устанавливает правила в отношении помещений, предназначенных для курящих, которые «могут составлять не более 20% площади, предназначенной для клиентов».

Эти помещения должны быть снабжены табличкой, а на дверях должна быть размещена информация о максимально допустимой вместимости при условии, что «вход запрещен для лиц моложе 18 лет».

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