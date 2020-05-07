Португалия: новые правила работы отделения SEF, где был убит украинец

Оскандалившееся отделение SEF, где в марте этого года был убит задержанный инспекторами гражданин Украины, с июня будет работать по новым правилам. До конца мая отделение будет оставаться закрытым, после его открытия инспекторы будут принимать только тех иностранцев, которые находятся на территории страны кратковременно и не имеют право на въезд в страну. Об этом сообщил глава МВД Эдуардо Кабрита.

“После убийства гражданина Украины, отделение больше не будет заниматься лицами, запросившими убежище и несовершеннолетними. Оно будет предназначено исключительно для лиц кратковременно находящихся в Португалии, у которых нет прав для въезда”, - сообщил Кабрита.

Министр подчеркнул, что теперь центр будет располагаться в новом помещении, которое будет разделено на зоны для женщин и мужчин. Также в нем будет находиться семейная комната и медицинский пункт.

Напомним, в начале марта стало известно о задержании трех инспекторов SEF по подозрению в убийстве гражданина Украины. Им грозит до 25 лет тюрьмы. По предварительным данным, у мужчины не было права на въезд в страну, он был задержан на пограничном контроле с применением насилия. У мужчины остались жена и двое несовершеннолетних детей.