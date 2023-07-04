Португалия: новые правила штрафов на платных трассах
Не оплатил пошлину? Закон ограничивает штрафы пятикратной суммой за просрочку платежа.
Штрафы за несоблюдение оплаты дорожных сборов теперь ограничены пятикратной стоимостью соответствующего тарифа, но не менее 25 евро в соответствии с законом Ассамблеи Республики.
Указ, опубликованный в Diário da República, вносит изменения в постановление от 2006 года, в которое, в свою очередь, несколько раз вносились поправки.
Диплом, который вступает в силу только с 1 июля 2024 года, далее определяет, что «в случае совершения правонарушений, предусмотренных настоящим Законом, одним и тем же агентом, в том же месяце, с использованием того же транспортного средства и на той же дорожной инфраструктуре, максимальный размер штрафа соответствует размеру одного административного правонарушения».
Также в указе отдельно подчеркивается, что «не могут взиматься расходы, превышающие размер штрафа, соответствующего одному административному правонарушению».