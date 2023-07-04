Португалия: новые правила штрафов на платных трассах

Штрафы за несоблюдение оплаты дорожных сборов теперь ограничены пятикратной стоимостью соответствующего тарифа, но не менее 25 евро в соответствии с законом Ассамблеи Республики.

Указ, опубликованный в Diário da República, вносит изменения в постановление от 2006 года, в которое, в свою очередь, несколько раз вносились поправки.

Диплом, который вступает в силу только с 1 июля 2024 года, далее определяет, что «в случае совершения правонарушений, предусмотренных настоящим Законом, одним и тем же агентом, в том же месяце, с использованием того же транспортного средства и на той же дорожной инфраструктуре, максимальный размер штрафа соответствует размеру одного административного правонарушения».

Также в указе отдельно подчеркивается, что «не могут взиматься расходы, превышающие размер штрафа, соответствующего одному административному правонарушению».