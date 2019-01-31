Португалия: новые предприятия - где и сколько

Четверг, 31 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: новые предприятия - где и сколько

Информацию обнародовала информационно-статистическая служба Informa D&B.

Согласно ей, в 2018 году было создано более 45 тысяч (45.201) компаний, что на 10,4% (более чем 4 тысячи) больше, чем в 2017-м, и на 9 тысяч больше, чем в 2008-м.

Рост создания новых компаний наблюдается практически во всех секторах, но наибольший вклад привнесли виды деятельности, связанные с туризмом (+14,6%), с акцентом на услуги (спортивные и развлекательные мероприятия, туристические агентства, туроператоры, услуги по бронированию и пр.), а также операции с недвижимостью, транспорт (разовые перевозки пассажиров на легковом транспорте), строительство и проживание и сектор общественного питания.

В целом, компании, так или иначе связанные с туризмом, составили около 40% от общего количества предприятия, созданных в 2018 году.

Наиболее распространенной организационно-правовой формой создаваемых предприятий с 2011 года являются единоличные компании (sociedades unipessoais), которые представляют около половины от общего числа «новичков».

Как говорится в отчете Informa D&B, «сегодня на sociedades unipessoais приходится 30% от общего числа компаний в Португалии, тогда как в 2007 году они составляли всего 16%».

В округе Лиссабон было зарегистрировано наибольшее количество новых предприятий (15.798), что представляет собой увеличение на 13,7%, и на их долю приходится почти половина роста бизнеса. Данное увеличение широко распространено практически во всех секторах, с акцентом на услуги, связанные с туризмом и здравоохранением, операции с недвижимостью, восстановление и строительство.

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