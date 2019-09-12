Португалия: новые пункты Lisboa Viva Urgentes

В столичном метрополитене с сентября появятся три новых Lisboa Viva Urgentes, в которых можно оформить заявку на проездной. Они появятся на станциях Entre Campos, San Sebastian и Marquês de Pombal. Такое решение руководство метрополитена приняло в связи с началом нового учебного года и повышенным спросом на проездной Navegante.

Посты будут работать по прежнему графику, 07.45 до 19.45. В первой половине дня количество талонов не будет ограничено, начиная с 14.00 на станции Entre Campos будут выдаваться 100 талонов, на постах станций San Sebastian и Marquês de Pombal — 200 талонов.

Кроме этого, в период с 17 по 25 сентября в столовой Лиссабонского университета будет открыт пост, где студенты смогут подать заявку на проездной Lisboa Viva.