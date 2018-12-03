Португалия: новые рабочие места

Понедельник, 03 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: новые рабочие места

Новый завод по переработке тунца открылся в Вила-Нова-де-Сервейра (Vila Nova de Cerveira), округ Виана-ду-Каштелу.

Согласно источнику в муниципалитете Вила-Нова-де-Сервейра, новая производственная мощность - Central Lomera Portuguesa - создана двумя из наиболее важных галисийских компаний в области переработки рыбы - Marfrio и Atunlo. Инвестиции испанской стороны составили 6,8 млн евро.

Предприятие будет производить до 20 тыс. тонн консервированного тунца в год для Португалии, Северной Испании, Франции и Италии.

Оно оснащено «новейшими технологиями на европейском уровне в секторе переработки рыбы». Как ожидается, годовой оборот составит около 35 млн евро, однако после первого года эксплуатации планируется достичь показателя в 50 млн евро.

Новый завод, который расположится в частном бизнес-парке Фулау на площади 4.500 кв.м, позволит создать более 200 новых рабочих мест.

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