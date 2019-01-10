Португалия: новые регистрационные знаки

Согласно им, на конец 2019 года запланирован переход к новой серии регистрационных знаков (matrículas), состоящей из двух групп из двух букв по краям и еще группы из двух цифр в центре. При этом разделение групп c помощью тире - сохраняется.

Принимаемая «формула» по типу «AA-01-AA» позволит выделить около 28 миллионов matrículas. Кроме того, будут задействованы латинские буквы Y, K и W, которые, как правило, используются только в иноязычных словах.

В настоящее время регистрационный номер автомобилей, мотоциклов, трехколесных велосипедов, квадрициклов и мопедов состоит из двух групп по две цифры и группы из двух букв, разделенных тире, по типу «AA-01-AA».

Первая matrícula была зарегистрирована 1 января 1937 г. и до 29 февраля 1992 г., и использовалась модель «АА-00-00». По состоянию на 1 марта 1992 г. применялась модель «00-00-АА».