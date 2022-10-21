Португалия: новые рейсы на Мадейру

По словам перевозчика, «эти маршруты будут привлекать туристов на Мадейру в течение всего года, улучшая при этом сообщение острова с внутренними маршрутами в Лиссабон и Порту, а также предлагая стыковки для жителей Мадейры по самым низким ценам».

По данным Ryanair, два самолета, базирующиеся на Мадейре зимой 2022 года, представляют собой инвестиции в размере 200 миллионов долларов (около 205 миллионов евро).

Благодаря этому базированию будет выполнено более 80 рейсов в неделю и создано более 500 рабочих мест.

Кроме того, компания заявляет, что база Ryanair на Мадейре представляет собой «стремление к обеспечению входящего трафика, туризма и местных рабочих мест в течение всего года».

Одновременно улучшается жизненно важная транспортная связь с материком, которая благотворно влияет на экономику архипелага.