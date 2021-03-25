Португалия: новые сроки действия ВНЖ, водительских прав и других документов

Документ продлевает сроки и устанавливает исключительные и временные меры в контексте пандемии COVID-19.

Декрет-закон продлевает до 31 декабря 2021 г. – при определенных условиях - действительность ряда документов с истекшим сроком действия или истекающим в этом году, таких как медицинские справки об оценке инвалидности, удостоверения личности, свидетельства и сертификаты, документы и визы, связанные с пребыванием на территории страны, и др.

Так, согласно п. 12 ст. 5, до 31 декабря 2021 г. продлеваются медицинские справки об оценке инвалидности (atestados médicos de avaliação de incapacidade), срок действия которых истек в 2019 или 2020 году или истекает в 2021 году, при условии, что они сопровождаются подтверждением подачи заявления о продлении в медкомиссию по оценке инвалидности (junta médica de avaliação de incapacidade) или, если это применимо, в апелляционную медицинскую комиссию (junta médica de recurso) для соответствующей переоценки с датой, предшествующей истечению срока действия».

В соответствиии с п. 2 ст. 16, «удостоверения личности (cartões de cidadão), свидетельства и сертификаты (certidões e certificados), выданные службами регистрации и гражданской идентификации, документы и визы, связанные с пребыванием на национальной территории, а также лицензии и разрешения, срок действия которых истекает начиная с даты вступления в силу настоящего Декрета-закона (18 марта 2021 г. - Прим.) или в течение непосредственно предшествующих 15 (рабочих. - Прим.) дней, принимаются на прежних условиях до 31 декабря 2021 года.

Также, согласно п. 3 ст. 16, вышеупомянутые документы продолжат приниматься на тех же условиях после 31 декабря 2021 г. при условии, что их владелец представит подтверждение, что он уже запланировал соответствующее продление.

Кроме того, семейная карта получателя ADSE (cartão de beneficiário familiar de ADSE), срок действия которой истекает с даты вступления в силу настоящего Декрета-закона или в течение непосредственно предшествующих 15 дней, принимается до 31 декабря 2021 года.

Что касается срока действия водительских прав, то, согласно п. 7 ст. 16 Decreto-Lei n.º 22-A/2021, он «определяется в соответствии с Регламентом (ЕС) 2021/267 Европейского парламента и Совета от 16 февраля 2021 года».

А именно - данный Регламент устанавливает новые сроки действия водительских прав. Все водительские удостоверения, срок действия которых истек/истекает в период с 1 февраля 2020 г. по 30 июня 2021 г., действительны, как минимум, до 1 июля 2021 года. Однако правила различаются в зависимости от срока действия каждого водительского удостоверения.

МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ 4 ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ:

1. Водительские права, срок действия которых истек в период с 1 февраля 2020 г. по 1 июня 2020 г.

Срок действия этих удостоверений уже был продлен предыдущим Регламентом, и теперь они продлеваются вновь и действительны до 1 июля 2021 г.

Пример:

Если срок действия ваших водительских прав истек 8 марта 2020 г., они остаются в силе до 1 июля 2021 года.

2. Водительские права, срок действия которых истек в период со 2 июня 2020 г. по 31 августа 2020 г.

Срок действия этих удостоверений также уже был продлен предыдущим Регламентом. Чтобы рассчитать новый срок действия - к сроку, указанному в правах, прибавьте 13 месяцев.

Пример:

Если срок действия ваших водительских прав истек 10 августа 2020 г., они остаются в силе до 10 сентября 2021 г. (+13 месяцев).

3. Водительские права, срок действия которых истек/истекает в период с 1 сентября 2020 г. по 30 июня 2021 г.

Срок действия этих удостоверений также продлен новыми европейскими правилами. Для расчета к указанному в правах сроку действия прибавьте 10 месяцев.

Примеры:

- Если срок действия ваших водительских прав истек 10 октября 2020 г., они остаются в силе до 10 августа 2021 г. (+10 месяцев).

- Если срок действия ваших водительских прав истекает 30 апреля 2021 г., они остаются в силе до 28 февраля 2022 г. (+10 месяцев).

4. Водительские права, срок действия которых истекает после 1 июля 2021 г.

Если срок действия ваших удостоверений истекает после 1 июля 2021 г., то они действительны до указанной в них даты.

Пример:

Если срок действия ваших водительских прав истекает 1 августа 2021 г., то они будут действовать до 1 августа 2021 г.