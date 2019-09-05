Португалия: новые станции лиссабонского метро откроют в 2024 году

Четверг, 05 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: новые станции лиссабонского метро откроют в 2024 году

Победитель тендера будет объявлен в ноябре этого года.

Новые станции метро Estrela и Santos собираются открыть к середине 2024 года. Об этом португальской прессе рассказал глава управления лиссабонского метрополитена Витор Домингеш душ Сантуш.

Глава столичного метро пояснил, что сейчас строительный проект находится в стадии публичных слушаний. Победитель тендера на возведение объектов будет объявлен лишь в ноябре этого года, а само строительство начнется в начале 2020 года. Станции, согласно планам строителей, заработают в середине 2024 года.

Сантуш также прокомментировал ситуацию с затянувшейся реконструкцией метро Arroios, которая длится уже два года. По словам главы метрополитена, это вина недобросовестных подрядчиков.

«Тендер прошел в середине 2017 года, однако нам не повезло, компания не смогла выполнить свои обязательства. Нам пришлось отменить тендер», - рассказал Сантуш. Точную дату открытия станции Arroios глава метрополитена назвать не смог.

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