Португалия: новые станции лиссабонского метро откроют в 2024 году

Новые станции метро Estrela и Santos собираются открыть к середине 2024 года. Об этом португальской прессе рассказал глава управления лиссабонского метрополитена Витор Домингеш душ Сантуш.



Глава столичного метро пояснил, что сейчас строительный проект находится в стадии публичных слушаний. Победитель тендера на возведение объектов будет объявлен лишь в ноябре этого года, а само строительство начнется в начале 2020 года. Станции, согласно планам строителей, заработают в середине 2024 года.



Сантуш также прокомментировал ситуацию с затянувшейся реконструкцией метро Arroios, которая длится уже два года. По словам главы метрополитена, это вина недобросовестных подрядчиков.



«Тендер прошел в середине 2017 года, однако нам не повезло, компания не смогла выполнить свои обязательства. Нам пришлось отменить тендер», - рассказал Сантуш. Точную дату открытия станции Arroios глава метрополитена назвать не смог.