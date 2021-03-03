Португалия: новые технологии на службе у туризма

Среда, 03 Март 2021 Португалия Португалия

Португалия: новые технологии на службе у туризма

Turismo de Portugal запускает платформу для оптимизации процессов между потребителями и туристическими агентствами.

Теперь процесс будет происходить в полностью цифровом и дематериализованном виде, что будет способствовать возможности оцифровки туристического сектора, сообщает Turismo de Portugal.

В частности, платформа упрощает и оптимизирует подачу и обработку дел в Арбитражной комиссии в случае Гарантийного фонда путешествий и туризма для путешественников, говорится в заявлении организации. Эта платформа входит в программу Simplex+.

Государственный секретарь по туризму Рита Маркеш отмечает, что это решение, найденное Turismo de Portugal, «облегчает доступ к услугам, улучшая качество и скорость обслуживания, увеличивая быстрое и эффективное реагирование на потребности людей и экономических агентов».

«Это пример, который следует обобщить, насколько это возможно, на всю цепочку создания добавленной стоимости в туризме в смысле сокращения контекстных затрат и содействия передовому туристическому опыту», - отметила Рита Маркеш.

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