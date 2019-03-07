Португалия: новые транспортные «пассы»

Начиная с 26 марта появятся новые проездные для поездок по Лиссабону и окрестностям. Теперь месяц пользования транспортом в одном муниципалитете, например, в столице, будет стоить всего 30 евро. Такой «пасс» будет называться Navegante. Еще один вид проездного, Navegante Metropolitano, который можно будет использовать и в Лиссабоне и во многих муниципалитетах вокруг будет стоить 40 евро. Таким образом, экономия составит 121 евро 15 центов (сейчас такой «пасс», включающий проезд на электричках, автобусах и трамваях Carris, а также метро стоит 161 евро 15 центов).

Пропуск, однако, будет действовать не на 30 дней со дня оплаты, а в течение одного календарного месяца. Также появятся и так называемые «семейные проездные» (passe familiar). Они позволят всем членам семьи (одного домохозяйства) платить в месяц 60 евро для поездок в одном муниципалитете или 80 евро за все категории транспорта по Лиссабону и расположенных вокруг муниципалитетов. В данный список муниципалитетов входят: Алькочете, Алмада, Амадора, Баррейру, Кашкайш, Лиссабон, Лориш, Мафра, Мойта, Одивелаш, Оэйраш, Палмела, Сейшал, Сесимбра, Сетубал, Синтра и Вила Франка де Шира.