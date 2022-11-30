Португалия: новые уведомления о продлении водительских прав

В заявлении IMT поясняется, что это «прямое общение» с водителем будет осуществляться с помощью SMS, электронной почты и почтовой службы.

Информационная услуга будет осуществляться на первом этапе для водителей с легковой категорией (B).

IMT объясняет, что «отправляемая информация будет адаптирована к сроку действия водительских прав каждого водителя и будет осуществляться постепенно в течение декабря».

Чтобы прояснить вопросы водителей, IMT опубликовал полезную информацию об услуге с ответами на самые типовые вопросы.

Если вы получили уведомление по СМС и по почте, действуйте в соответствии с инструкциями, указанными в уведомлении. В случае сомнений вы можете использовать контактную форму, доступную на веб-сайте IMT.

Если вы получили уведомление, но уже продлили водительские права или не собираетесь их продлевать, просто проигнорируйте полученное сообщение.

Необходимость оформления медицинской справки зависит от возраста водителя. Для водителей в возрасте 50 лет и младше медсправка не требуется. В случаях, когда она необходима, медицинская справка оформляется в электронном виде и передается в IMT».

Сообщение, отправленное IMT, не содержит запроса на оплату сбора. Оплата сборов за повторную проверку водительских прав происходит только после контакта через IMTonline, партнеров или стойку IMT.