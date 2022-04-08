Португалия: новые возможности для украинцев в туризме

В списке мероприятий по приему прибывающих из Украины появилась обучающая площадка в сфере туризма.

Она называется Open to Ukraine и является инициативой Школы гостеприимства и туризма в партнерстве с несколькими муниципалитетами.

Цель состоит в том, чтобы предоставить возможности трудоустройства в секторе, в котором не хватает рабочей силы.

Учебная программа Open to Ukraine состоит из 6 модулей, начиная от гостеприимства и заканчивая введением в португальскую гастрономию.

Директор Школы гостеприимства и туризма Пауло Важ объясняет, что проект способствует интеграции украинцев в Португалии.

Это «учебный путь, который позволяет этим людям приобрести социальные, личные и профессиональные навыки за 2-3 месяца».

По сути, это программа социальной интеграции для людей, покинувших Украину, «целью которой является их оснащение, подготовка и квалификация для интеграции на рынке труда в этом секторе».