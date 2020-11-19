Португалия: новые возможности по добыче энергии

Новая европейская стратегия для возобновляемых морских источников энергии представлена ​​в четверг в Брюсселе исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Франсом Тиммермансом и комиссаром по энергетике Кадри Симсон.

Ожидается, что к 2050 году в Европейском Союзе будет использоваться 300 ГВт морской ветровой энергии, и в португальских морях для этого есть определенные возможности.

В настоящее время такие страны, как Португалия, по-прежнему ограничены в использовании возобновляемых источников энергии на шельфе из-за глубоких вод, где невозможно закрепить турбины на морском дне, как, например, в Дании, в Северном море.

Новая стратегия Евросоюза нацелена на то, чтобы «все европейские побережья извлекали выгоду из этой энергии», и поддерживает внедрение плавающих турбин.

На данный момент в Европе есть только две небольшие плавучие ветряные электростанции, причем одна из них, около Виана-ду-Каштелу, принадлежит консорциуму Windplus, возглавляемому EDP, Engie и Repsol. На ней работают три турбины с 25 МВт установленной мощности. Ожидается расширение до 300 МВт в 2022 году и 7 ГВт в 2030 году.

Важно инвестировать в новые технологии и инновации. Морские ветровые установки будут составлять до трети всех морских мощностей в 2050 году», говорит Джайлс Диксон, генеральный директор WindEurope.

Увеличение объема морской ветровой энергии в 25 раз требует больших инвестиций в инфраструктуру. Требуются вложения в морские сети, а также в укрепление береговых электрических сетей.

Морским портам на ближайшие 10 лет потребуется 6,5 млрд евро, ведь все оборудование морских ветряных электростанций проходит через порты. У них должно быть широкое пространство, причал, способный выдерживать большие нагрузки, и глубокие воды.

Порты - центры эксплуатации и обслуживания ветряных прибрежных электростанций, они станут сборочными базами для плавучей морской ветроэнергетики Португалии.