Португалия: новые запреты для водителей?

Среда, 01 Март 2023 Португалия Португалия

Португалия: новые запреты для водителей?

Европейская комиссия предложила меры по усилению безопасности дорожного движения в ЕС, предусматривающие запрет на вождение по 27-балльной шкале.

1 марта Еврокомиссия предложила меры по усилению безопасности дорожного движения в Европейском Союзе (ЕС).

Предложение о создании новой системы, которая позволит лишать права управления на уровне ЕС, однако Португалия как часть ЕС должна сама принять решение о наказании водителя за серьезное правонарушение, совершенное на его территории.

Причиной может стать превышение скорости, вождение в состоянии алкогольного опьянения, наркотики и любое нарушение правил дорожного движения, которое приводит к смерти или серьезным телесным повреждениям.

Руководитель сообщества также предложил ввести цифровые водительские права, которые станут первыми в мире и упростят признание водительских прав между государствами ЕС.

Минимальный возраст для начала обучения вождению и получения водительских прав в ЕС в настоящее время составляет 17 лет - возраст, при котором вождение в сопровождении является обязательным и заканчивается в возрасте совершеннолетия.

Предложение Еврокомиссии, которое должно пройти проверку в Европейском парламенте и Совете ЕС, также предусматривает испытательный срок не менее двух лет для новых водителей и правило нулевой терпимости к вождению в состоянии алкогольного опьянения.

ЕС обосновывает эту меру тем, что, хотя молодые люди составляют лишь 8% водителей автомобилей, в двух из пяти аварий со смертельным исходом участвуют водители моложе 30 лет.

В прошлом году на дорогах ЕС погибло более 20 000 человек, и большинство из этих жертв составили пешеходы, велосипедисты и пользователи скутеров и мотоциклов.

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