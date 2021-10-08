Португалия: новых компаний станет больше

Пятница, 08 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: новых компаний станет больше

Количество новых компаний в Португалии выросло к сентябрю на 9,1% - до 30 823.

Существуют секторы с уровнями, не изменившимися за время пандемии: операции с недвижимостью, сельское хозяйство и другие природные ресурсы, информационные и коммуникационные технологии.

С другой стороны, секторы транспорта, гостиничного и общественного питания, а также общих услуг демонстрируют наибольшую удаленность от 2019 года.

По данным Informa DB, к концу сентября количество компаний, созданных в Португалии, достигло 30 823, что на 9,1% больше, чем за тот же период 2020 года, но все же на 18,9% меньше, чем в 2019 году.

«Очень неравномерное воздействие пандемии и мер, разработанных для борьбы с ней, на различные секторы экономики, оказывает влияние на предпринимательство как с точки зрения его слабости, так и с точки зрения новых деловых возможностей», - говорят аналитики.

Закрытия и банкротства, в свою очередь, остаются малоактивными, со значениями ниже 2019 года, в основном из-за мер поддержки, которые португальское государство предоставило компаниям.

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