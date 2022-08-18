Португалия: новых компаний становится все больше

Количество регистраций новых предприятий в Европейском союзе (ЕС) снижается с начала года, а количество заявлений о банкротстве увеличивается четвертый квартал подряд.

Согласно данным, опубликованным Евростатом, в период с апреля по июнь количество новых компаний сократилось на 1,2%, а количество компаний, объявивших о банкротстве, выросло на 2,2% по сравнению с первыми тремя месяцами года.

Тем не менее, Португалия находится в контрцикле с группой из 27 государств, будучи второй страной с наибольшим количеством новых компаний.

Тенденция к росту числа заявлений о банкротстве началась в третьем квартале прошлого года после падения на 11% за предыдущие три месяца по сравнению с периодом с января по март 2021 года.

Однако уровни неплатежеспособности в течение первых двух кварталов этого года и весь 2021 год «значительно ниже» уровней допандемического периода 2015-2019 годов, отмечает Европейское статистическое управление.

Регистрации новых компаний, несмотря на незначительное снижение как в первом, так и во втором кварталах этого года по сравнению с предыдущими кварталами, остаются на более высоком уровне (а также в течение всего 2021 года), чем в предрегистрационный период пандемии между 2015 и 2019 годами.

Анализируя динамику показателей по государствам-членам, среди стран, по которым имеются данные, самые большие скачки в цепочке регистрации новых компаний наблюдались в Румынии (+20,9%), Португалии (+7,7%) и Словакии (+7,7%).

На Литву (-8,8%), Данию (-5,9%) и Италию (-5,2%) пришлось самое большое сокращение количества новых предприятий.

В числе заявлений о банкротстве Латвия (+74,4%), Бельгия (+14,7%) и Дания (+11,9%) выделяются как страны с самым высоким ростом цепочки, а Словакия (-18,3%), Эстония (- 18,1%) и Венгрия (-11,7%) зафиксировали наибольшее снижение.

В Португалии наблюдался рост на 7,7% (то есть выше среднего показателя по ЕС) компаний, закрывших свои двери в период с апреля по июнь, по сравнению с первыми тремя месяцами года , после того как за этот период было зарегистрировано снижение неплатежеспособности на 17,4%.