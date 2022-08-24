Португалия: новый аэропорт может быть построен в Сантарене

Сантарен мог быть выбран местом для нового португальского аэропорта. По данным еженедельной газеты Expresso , существует группа частных инвесторов, которые около трех лет изучают возможность запуска региональной инфраструктуры в Рибатежу с инвестициями менее одного миллиарда евро.

Проект не требует государственных инвестиций, а текущие сборы аэропорта будут поддерживать работу. Однако в документе с предложением, к которому имел доступ еженедельник, говорится, что аэропорт не сможет двигаться вперед без государственной поддержки, поскольку необходимо участие в процессе лицензирования аэропорта.

В «независимом предложении» есть инвесторы с национальным и иностранным капиталом, но также присутствует крупная португальская группа, которая пока не раскрыта.

Если работа над аэропортом в Сантарене будет продолжена, промоутеры считают, что им не нужен зеленый свет от ANA, потому что регион уже находится за пределами зоны интересов концессионера - 75 километров.

Исследования, проведенные инвесторами, гарантируют, что в этом месте нет экологических проблем, и не ожидается, что оно будет беспокоить местных жителей, поскольку плотность населения низкая.

Что касается доступности, Сантарен интегрирован в две автомобильные и железнодорожные оси Португалии: автомагистраль A1, которая соединяет Лиссабон с Порту, и железнодорожную линию, которая соединяет страну с севера на юг.

«Были проведены анализы трафика по различным сценариям в течение следующих 70 лет, интеграция с системами мобильности, расположение полос движения с учетом всех переменных, прогнозов и инвестиций, а также расчеты соответствующей отдачи», - говорится в представленном документе.