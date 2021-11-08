Португалия: новый бюджет появится только летом
Поскольку выборы назначены на 30 января, вполне вероятно, что новый бюджет на 2022 год будет принят не раньше июня или июля.
Назначение досрочных парламентских выборов на 30 января прояснило, каким будет календарь на ближайшие месяцы.
В большинстве сценариев новый госбюджет на 2022 год (ОЕ 2022) может вступить в силу в июне или июле. Конкретные даты зависят от результатов выборов и скорости, с которой новое правительство составит новое бюджетное предложение.
Если на основании закона о выборах будет принято решение большинством голосов, Президент Республики должен назначить победителя премьер-министром с формированием им Исполнительного совета министров и государственных секретарей.
У нового правительства будет три месяца, чтобы представить новый бюджет, но это может произойти и быстрее.
Например, если Социалистическая партия победит при поддержке большинства, у нее уже есть государственный бюджет, который она может быстро адаптировать и представить в парламент.
Если же изберут правительство во главе с СДП, разработка может занять весь срок, учитывая сложность бюджетного предложения.