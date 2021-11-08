Португалия: новый бюджет появится только летом

Назначение досрочных парламентских выборов на 30 января прояснило, каким будет календарь на ближайшие месяцы.

В большинстве сценариев новый госбюджет на 2022 год (ОЕ 2022) может вступить в силу в июне или июле. Конкретные даты зависят от результатов выборов и скорости, с которой новое правительство составит новое бюджетное предложение.

Если на основании закона о выборах будет принято решение большинством голосов, Президент Республики должен назначить победителя премьер-министром с формированием им Исполнительного совета министров и государственных секретарей.

У нового правительства будет три месяца, чтобы представить новый бюджет, но это может произойти и быстрее.

Например, если Социалистическая партия победит при поддержке большинства, у нее уже есть государственный бюджет, который она может быстро адаптировать и представить в парламент.

Если же изберут правительство во главе с СДП, разработка может занять весь срок, учитывая сложность бюджетного предложения.