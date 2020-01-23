Португалия: новый формат автомобильных номеров

Начиная с марта, при регистрации личного транспорта (автомобилей, мопедов, мотоциклов, квадроциклов и мопедов) водители будут получать автомобильные номера нового формата. Госзнак будет состоять из четырех букв и двух цифр. На данный момент автомобильный номер состоит из двух цифр и четырех букв. Нововведение связано с тем, что предыдущие комбинации заканчиваются. Об этом сообщают португальские СМИ со ссылкой на Институт мобильности и транспорта (IMT).



«Было выпущено 5 109 263 номеров с 25 мая 2005 года, однако, это количество будет исчерпано к концу февраля», - рассказали представители IMT.



IMT отмечает, что новая комбинация будет «более долговечной», поскольку в португальских номерных знаках будут впервые использоваться буквы Y, K и W. По оценкам Института, номеров нового формата должно хватить на следующие 45 лет.