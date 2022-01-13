Португалия: новый год – новые пенсии

Речь идет, в общей сложности, о 2,8 миллионах пенсий по старости, инвалидности и по потере кормильца (pensões de velhice, invalidez e de sobrevivência).

Цифры разнятся, поскольку есть пенсионеры, получающие более одной пенсии, как бывает, например, с теми, кто получает собственную пенсию и пенсию по потере кормильца.

Напомним, что Постановление (Portaria), опубликованное 15 декабря 2021 г., установило повышение пенсий уже с 1 января 2022 г.

Согласно документу, пенсии, предоставляемые системой Segurança Social и CGA (Пенсионный фонд госслужащих), в размере, равном или ниже двукратного значения индексанта социальной поддержки (IAS, размер которого в 2022 году составляет 443,20 eвро) - т.е. в размере до 886,40 eвро, увеличиваются в 2022 году на 1%.

В то же время, пенсии, которые превышают значение IAS от двух до шести раз, увеличиваются на 0,49%, а пенсии, которые превышают значение IAS более чем в шесть раз - на 0,24%.

В денежном выражении указанное выше увеличение пенсий в 2022 году обойдется государству в 10,6 млн евро.

Отметим, что с учетом действующих в 2022 году таблиц удержания подоходного налога (tabelas de retenção na fonte do IRS) пенсионеры с пенсией до 710 евро, проживающие на материковой части Португалии, освобождаются от уплаты подоходного налога. Напомним, что в 2021 году это освобождение применялось к пенсиям до 686 евро.

В автономном регионе Мадейра пределы освобождения от удержания подоходного налога для пенсий такие же, как и на материке.

В то же время, на Азорских островах размер пенсий, освобожденных от удержания налога, увеличился с 686 евро в 2021 году до 741 евро в 2022 году.

Отметим, что в настоящее время посредством портала Segurança Social Direta (SSD) желающие могут ознакомиться со своей квитанцией о пенсии (recibo da pensão), которая включает информацию о полученных суммах и отчислениях.

Чтобы получить квитанцию ​​о пенсии, выберите меню Pensões > Rendimentos de Pensões > Recibos de Pensão. Aceda aqui.

В приложении Segurança Social + Próxima вы также можете быстро и просто просмотреть суммы к получению и ожидаемый день выплаты пенсий.

Пенсия – «здесь и сейчас»

Запросы на получение пенсии, поданные через SSD, могут быть обработаны немедленно, при этом рассчитывается предварительная пенсия (pensão provisória), которая назначается автоматически при соблюдении необходимых условий для ее предоставления.

Прежде чем подать заявку на оформление пенсии по старости через SSD, гражданин может ознакомиться с расчетом пенсии с указанием лет отчислений и валовым размером пенсии к получению. После заполнения онлайн-заявки прошение может быть одобрено автоматически, и вам будет назначена предварительная пенсия в течение, максимум, 24 часов.