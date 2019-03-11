Португалия: новый максимум для цен на топливо

В этот понедельник цены на топливо достигнут максимальных значений с начала 2019 года. Рост цен особенно будет заметен для автомобилистов, которые заправляются бензином. Цена на неэтилированный бензин поднимется на 1,5 центов за литр. Что касается дизельного топлива, здесь рост цен не настолько заметен, повышение составит 0,5 центов за литр.

Цены на топливо растут на фоне остающихся стабильными на прошлой неделе цен на нефть. Напомним, нефть марки Brent торговалась на уровне 65,56 долларов за барель. Эксперты объясняют это ослаблением евро по отношению к доллару, из-за чего барель нефти в евро подорожал.

Таким образом, бензин марки 95 возвращается к ценовой планке, которую он взял в начале года. Напомним, некоторое падение цен наблюдалось на прошлой неделе.