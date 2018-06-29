Португалия: «новый образ» римского храма

Во время поездки чиновник высоко оценил реставрационные работы, которые проводились в римском храме (Templo Romano) Эворы в прошлом году, что придало памятнику «новый образ».

«Это было очень важное вмешательство, потому что впервые с XIX века появилась возможность провести реставрационные работы и, одновременно, исследование храма, прибегнув к современным методам лаборатории HERCULES Университета Эворы и компании NovaConservação, на которую были возложены работы», - заявил Луиш Филипе де Каштру Мендеш.

Выступая в Эворе, министр, напомнил, что «работы в римском храме были выполнены после того, как было обнаружено падение камней сооружения».

«Благодаря этим работам, - подчеркнул Луиш Филипе де Каштру Мендеш, - было также возможно изучить возможные сейсмические риски для памятника и лучшим способом защитить его структуру». «Мы также познакомились с необычайной способностью и эволюцией архитектурной техники, которую использовали римляне в этой конструкции», - добавил министр.

В частности, во время работ были отреставрированы и очищены капители.

Римский храм Эворы, датируемый первым веком нашей эры, является одним из самых известных памятников на Пиренейском полуострове. Признан монументом национального значения, а исторический центр Эворы, где, в частности, расположен римский храм, классифицирован ЮНЕСКО как объект всемирного наследия.